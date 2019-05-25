«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства России
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.
На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В компенсированное время первого тайма Сперцян оформил дубль и увеличил преимущество краснодарской команды в счёте. На 55-й минуте счёт до разгромного в матче довёл хавбек «Краснодара» Михаил Коломийцев.
«Краснодар» набрал 54 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, казанский «Рубин» (33) — на 11-м месте. Ранее титул чемпиона России среди молодёжных команд завоевал московский ЦСКА.
- 25 мая 2019
-
13:43
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
12:50
-
12:47
-
12:32
-
12:18
-
12:05
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:09
-
11:07
-
10:58
-
10:46
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:16
-
09:13
-
08:48
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:38
-
07:21
-
06:52
Партнерский контент