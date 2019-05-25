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«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства России

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В компенсированное время первого тайма Сперцян оформил дубль и увеличил преимущество краснодарской команды в счёте. На 55-й минуте счёт до разгромного в матче довёл хавбек «Краснодара» Михаил Коломийцев.

«Краснодар» набрал 54 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, казанский «Рубин» (33) — на 11-м месте. Ранее титул чемпиона России среди молодёжных команд завоевал московский ЦСКА.

Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 11:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
3 : 0
Рубин-мол.
Казань
1:0 – Сперцян – 17, 2:0 – Сперцян – 45, 3:0 – Коломийцев – 55
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