«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодёжного первенства России

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». встреча состоялась на стадионе академии Фк «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В компенсированное время первого тайма Сперцян оформил дубль и увеличил преимущество краснодарской команды в счёте. На 55-й минуте счёт до разгромного в матче довёл хавбек «Краснодара» Михаил Коломийцев.



«Краснодар» набрал 54 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, казанский «Рубин» (33) — на 11-м месте. Ранее титул чемпиона России среди молодёжных команд завоевал московский ЦСКА.