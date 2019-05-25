«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей Паредеса

Ближайшим летом полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может сменить команду. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане планируют укрепить среднюю линию игроком оборонительного плана. Одной из жертв прихода нового хавбека может стать именно аргентинец. Однако уход бывшего игрока «Зенита» из стана чемпиона Франции может быть осложнён высокой ценой на футболиста — «ПСЖ» не желает продавать его дешевле € 40 млн, которые были заплачены за него сине-бело-голубым.

Паредес перешёл в «ПСЖ» в конце января текущего года. С тех пор он сыграл в составе клуба 22 матча и отметился двумя результативными передачами. Контракт 24-летнего полузащитника с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.