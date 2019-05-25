Медведев — о лимите: надо создать конкурентную среду, чтобы не было «пассажиров»
Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о проблеме лимита на легионеров в РПЛ.
«Идёт обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, „пассажиров“ ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала. С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что обсуждаются два варианта лимита — оставить текущий вариант («6+5») или перейти к схеме «8+17».
Бывший тренер «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров
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