Медведев — о лимите: надо создать конкурентную среду, чтобы не было «пассажиров»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о проблеме лимита на легионеров в РПЛ.

«Идёт обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, „пассажиров“ ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала. С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что обсуждаются два варианта лимита — оставить текущий вариант («6+5») или перейти к схеме «8+17».