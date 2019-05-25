«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте клуба сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем до 30 июня 2021 года. Сотрудники тренерского штаба также продлили соглашения с парижским клубом.

«Счастлив и горжусь, что продлил контракт с „ПСЖ“. Спасибо президенту и клубу за оказанное доверие. Это только укрепляет моё стремление достичь с командой самых главных вершин. Я также очень тронут поддержкой болельщиков. Уверен, „ПСЖ“ сможет показать, на что способен», — отметил Тухель.

45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» в июне 2018 года. «ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе подопечных Томаса Тухеля 91 очко. Парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх Лиги 1.