Самедов пришёл поддержать хоккейную сборную России в матче ЧМ с Финляндией

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов присутствует на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, где проходит полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
На «Чемпионате» доступна Прямая трансляция Первого канала матча Россия — Финляндия.
Соответствующим фото 34-летний хавбек поделился в «Инстаграме». Снимок футболист подписал словами: «Топим за наших».
Фото доступно в "инстаграме" Александра Самедова.
В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Самедова в 21 матче четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета текущего года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 0,8 млн. В самарский клуб полузащитник перешёл в январе этого года в статусе свободного агента.
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