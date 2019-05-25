«Динамо» продало почти все билеты на первый матч на новом стадионе

Глава пресс-службы московского «Динамо» Илья Кузенкин рассказал об успешной продаже билетов на предстоящий матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который станет для команды первым на новом стадионе – «ВТБ Арене».



«На матч с «Арсеналом» продано почти всё, осталось лишь небольшое количество билетов Gold и Premium. Это точно последняя партия. Мы ожидали аншлага, понимая, что народ хочет посмотреть, но не ожидали таких темпов продаж онлайн, ведь болельщики «Динамо» ещё не привыкли к такому способу. Это хорошая тенденция, чтобы люди не стояли в кассах перед стадионом.



Перед матчем будет открытие, поэтому призываем прибывать зрителей заранее. Будет интересная торжественная часть», — сказал Кузенкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится 26 мая. Начало — в 14:00 мск.

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