«Ахмат» заключил новое соглашение с Роши

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с албанским полузащитником команды Одисе Роши. Договор рассчитан на три года, финансовые условия не разглашаются.
Роши стал игроком «Ахмата» летом 2016 года. Ранее 28-летний хавбек защищал цвета хорватской «Риеки», немецких «Франкфурта» и «Кёльна», а также албанских «Фламуртари» и «Аполонии».
В нынешнем сезоне Одисе из-за травмы и долгого лечения принял участие только в 12 матчах Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат», набрав 39 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Завтра, 26 мая, «Ахмат» проведёт матч последнего, 30-го тура российского первенства с «Ростовом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 14:00 мск.
- 25 мая 2019
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