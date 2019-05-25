Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в финальном матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии в нынешнем сезоне. В активе 30-летнего поляка 7 мячей. Для форварда «Баварии» эта награда стала уже третьей подряд. В минувшей кампании он забил 6 голов, а в сезоне-2016/17 — 5.

Напомним, в этой кампании Роберт выиграл также гонку бомбардиров немецкой Бундеслиги, записав в свой актив 22 мяча. Поляк забил больше всех голов в чемпионате Германии во второй раз подряд и в четвёртый — в карьере.

«Бавария» стала победителем Кубка Германии в 19-й раз в истории.