Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в финальном матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.
Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии в нынешнем сезоне. В активе 30-летнего поляка 7 мячей. Для форварда «Баварии» эта награда стала уже третьей подряд. В минувшей кампании он забил 6 голов, а в сезоне-2016/17 — 5.
Напомним, в этой кампании Роберт выиграл также гонку бомбардиров немецкой Бундеслиги, записав в свой актив 22 мяча. Поляк забил больше всех голов в чемпионате Германии во второй раз подряд и в четвёртый — в карьере.
«Бавария» стала победителем Кубка Германии в 19-й раз в истории.
Когда-то Роббен и Рибери дрались в раздевалке. Сейчас они стали одним целым
Вспоминаем великую эпоху Роббери.
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