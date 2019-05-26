Марселино впервые обыграл «Барселону» в качестве тренера

«Валенсия» одержала победу в финале Кубка Испании с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Как сообщает Squawka на своей странице в «Твиттере», для главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля эта победа стала первой в матчах с «Барселоной» в качестве тренера. Всего в его активе 21 встреча с сине-гранатовыми. 14 из них завершились для 53-летнего специалиста поражениями, ещё в шести была зафиксирована ничья.

Марселино начал карьеру тренера в 1997 году. До «Валенсии» он возглавлял «Вильярреал», «Севилью», «Расинг» из Сантандера, «Сарагосу», «Рекреативо», основную и резервную команды хихонского «Спортинга», а также «Леальтад».