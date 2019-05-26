Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

«Валенсия» стала обладателем Кубка Испании. В решающем матче, который состоялся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, «летучие мыши» со счётом 2:1 победили «Барселону».



Триумфатором турнира стал и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший финал из-за травмы, но повлиявший на успех на предыдущих стадиях соревнования. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то, что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и Лигу Европы с «Севильей».



Напомним, в 2015 году Черышеву не удалось столь же успешно выступить в Кубке Испании. Тогда «Реал» был исключён из турнира после матча 1/16 финала в связи с выходом россиянина на замену, ставшим нарушением регламента. Денис должен был пропустить встречу из-за дисквалификации. Тогда защитник «Барселоны» Жерар Пике, находившийся в составе команды и в сегодняшнем проигранном финале, поиздевался над «сливочными», чем вызвал недовольство у игрока «Королевского клуба» Серхио Рамоса. Позднее футболист каталонцев заявил, что его реакция была шуткой, а также поддержал Черышева.

«Барса» всё ещё не отошла от «Энфилда». Отдала Кубок, несмотря на гол Месси Денис Черышев – обладатель Кубка Испании в составе «Валенсии»!