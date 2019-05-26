Анри может стать главным тренером «Бетиса»
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mirror.
По информации источника, в услугах французского специалиста заинтересован «Бетис». Отмечается, что ранее испанский клуб предложил пост главного тренера наставнику «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэлю Бенитесу, однако специалист ответил отказом. Напомним, ранее «Бетис» объявил о прекращении сотрудничества с Кике Сетьеном по окончании сезона-2018/19.
Ранее сообщалось, что Анри может стать новым главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» или «Андерлехта».
Последним местом работы Анри был «Монако», который он возглавлял с октября 2018-го по январь 2019 года. Ранее экс-нападающий был ассистентом главного тренера сборной Бельгии.
Анри предложил свои услуги «Андерлехту»
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