Милнер: Месси назвал меня ослом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о разговоре с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси в перерыве первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Месси был недоволен. Пока мы спускались вниз по туннелю он говорил на испанском в мой адрес. Лео назвал меня burro. Это переводится как осёл, но, мне кажется, в испанском футболе этот термин также используется в отношении игроков, которые действуют грубо.
Я спросил, всё ли с ним в порядке. Не думаю, что он понял, что я понимаю по-испански. Месси сказал, что я нарушил на нём правила из-за того, что в предыдущем эпизоде он обыгрыл меня с помощью дриблинга. Я оставил его и пошёл в раздевалку», — приводит слова Милнера Daily Mail.
Первый матч завершился победой «Барселоны» — 3:0. В ответной игре, которая прошла на «Энфилде», «Ливерпуль» разгромил каталонцев со счётом 4:0 и вышел в финал.
- 26 мая 2019
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