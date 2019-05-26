Газинский: до этого было разделение в команде, но в этом сезоне всё было иначе

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о сезоне-2018/19 для своей команды.

«Сезон выдался достаточно насыщенным и интересным. Что касается нашей команды, наверное, мы могли выступить чуть лучше. Получилось так, как получилось. Я хочу поблагодарить всех ребят и партнёров по команде за то, что мы вместе смогли занять призовое место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Выделить среди всего сезона лично для себя могу сегодняшний матч, так как мы прощались с Маурисио и Шарлем. Я очень рад, что мне удалось провести вместе с ними сезон и в целом делить раздевалку, поле и даже массажную койку. Они большие профессионалы, хочу пожелать им всего наилучшего и успехов во всём.

Что касается матча в Москве, мы после первого тайма знали, что «Локомотив» выигрывает. После матча уже, конечно, посмотрели итоговый счёт. Повторюсь, что мы могли добиться лучшего результата, но вторая часть сезона получилась скомканной, и мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. В целом могу сказать, что сезон получился очень хорошим для нас. «Краснодар» молодая команда, я думаю, что у нас ещё всё впереди. Понятно, что все ставят перед собой высокие задачи, но итог таков, что мы заняли 3-е место. В следующем сезоне постараемся сыграть лучше.

Что касается сборной России и такого перерыва после окончания чемпионата России, мы все профессионалы и прекрасно понимаем значимость матчей. В сборную меня вызывают каждый раз, для меня честь представлять нашу страну, поэтому нужно максимально хорошо подготовиться и достойно провести матчи.

У нас в «Краснодаре» достаточно сплочённый коллектив, не было разделений на иностранцев и русских. Мы одно целое, наверное, за счёт этого такой результат. Мы всегда поддерживаем друг друга, но, конечно, бывали моменты легких перепалок, но это нормально. Не скрою, до этого было разделение в команде, по большей части из-за языкового барьера. Очевидно, иностранцы больше общаются с иностранцами, а русские с русскими, но в этом сезоне всё было иначе.

Что касается празднования, сейчас в раздевалке по скайпу звонил Гранквист, также поздравили Жоаозиньо и Вандерсон. Как-то особенно в команде не проводили ребят, сегодня будет банкет по случаю окончания сезона, где и пройдёт прощание с Перейрой и Каборе", — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.