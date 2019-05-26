М. Перейра — о своём будущем: есть несколько вариантов

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра высказался о своём последнем матче за команду и прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Вчера тренер принял решение, что один тайм с капитанской повязкой сыграет Каборе, а второй — я. Мы поговорили с Мартыновичем, он не был против. Я уже был капитаном в матче с ЦСКА. Мы командой проняли решение, что капитаном будет Мартынович. Когда его нет, в силу большого опыта я и Каборе могли в любой ситуации заменить его.

Сегодня я не смог сдержать слёзы, это очень эмоциональный момент. Я запомнил сегодняшнее прощание на всю жизнь, для меня этот день навсегда останется очень важным.

Я ещё не принял решение, но, что касается моего будущего, у меня есть несколько вариантов. В данный момент я думаю только о том, чтобы поехать в Уругвай и отдохнуть там пару недель. Это решение было принято по семейным обстоятельствам, а так я не думаю, что в ближайшем будущем вернусь сюда. Возможно, через какое-то время я приеду в Краснодар как болельщик. Хочу ещё раз поблагодарить всех болельщиков за то, что все эти годы так тепло принимали меня. В свою очередь я на поле оставлял всего себя. Также большая благодарность моим партнёрам по команде и тренерскому штабу", — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.