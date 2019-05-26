Спортивный директор «Ювентуса»: у нас не было контактов с Гвардиолой

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о переговорах с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У нас никогда не было контактов с Пепом Гвардиолой, и мы никогда не начинали с ним переговоров по поводу работы в качестве нового главного тренера «Ювентуса». У него контракт с «Манчестер Сити», так что эти слухи такие странные», — приводит слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, что нынешний наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдёт в отставку по окончании сезона.

В этом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а также обладателем Суперкубка страны. При этом туринский клуб потерпел поражения в четвертьфиналах Кубка Италии и Лиги чемпионов.