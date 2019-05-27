Аллегри: оставляю команду, которая снова выиграет титул в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в туринском клубе.
«Я оставляю команду-победителя, команду, которая если не на 100, то на 80% снова выиграет титул в следующем сезоне.
Мне не о чем жалеть, хочу поблагодарить всех, с кем вместе мы строили эту замечательную команду. Начиная от тех, кто следил за газоном на тренировочной базе, и до руководства, которое всегда предоставляло мне всё, что я считал необходимым», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Ювентуса».
Напомним, ранее слухи активно связывали с «Ювентусом» главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. В Италии сообщали, что наставник «горожан» подпишет с туринским клубом контракт на 4 года с окладом € 24 млн за 12 месяцев работы.
- 27 мая 2019
-
06:50
-
06:21
-
06:02
-
05:46
-
05:25
-
05:13
-
03:55
-
03:44
-
03:00
-
02:05
-
00:54
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
-
00:12
- 26 мая 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18