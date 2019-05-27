Аллегри: оставляю команду, которая снова выиграет титул в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в туринском клубе.

«Я оставляю команду-победителя, команду, которая если не на 100, то на 80% снова выиграет титул в следующем сезоне.

Мне не о чем жалеть, хочу поблагодарить всех, с кем вместе мы строили эту замечательную команду. Начиная от тех, кто следил за газоном на тренировочной базе, и до руководства, которое всегда предоставляло мне всё, что я считал необходимым», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Ювентуса».

Напомним, ранее слухи активно связывали с «Ювентусом» главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. В Италии сообщали, что наставник «горожан» подпишет с туринским клубом контракт на 4 года с окладом € 24 млн за 12 месяцев работы.