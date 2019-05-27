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Жена Икарди: незабитый пенальти Мауро? Такое происходит с теми, у кого есть яйца

Жена Икарди: незабитый пенальти Мауро? Такое происходит с теми, у кого есть яйца
Футбол / Италия 0

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, высказалась о нереализованном пенальти в исполнении аргентинца в матче 38-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (2:1).

«Ошибка Мауро? Такое происходит с теми, у кого есть яйца. Стадион отреагировал плохо, я и сама выругалась. Это нормально, когда не можешь сказать ничего хорошего про игрока, не реализовавшего пенальти. Такое случалось со всеми – даже с Месси и Роналду», — цитирует Нару Football Italia со ссылкой на Tiki Taka.

«Интер» по итогам сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов. Помимо нерадзурри в главном еврокубковом турнире Италию будут представлять «Ювентус», «Наполи» и «Аталанта».

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