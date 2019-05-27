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Де Лигт: у меня нет клуба мечты, кроме «Аякса»

Де Лигт: у меня нет клуба мечты, кроме «Аякса»
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт высказался о своём будущем в преддверии летнего межсезонья.

«Многое было написано и сказано, но я ещё не знаю, что произойдёт в будущем. Слухи не сводят меня с ума, я не испытываю никаких проблем с этим. Я пытаюсь понять, как будет лучше для меня, стараюсь принять решение самостоятельно. Мной интересуются несколько клубов, это правда.

У меня нет клуба мечты, кроме «Аякса». Я всегда мечтал играть за «Аякс», и мне удалось воплатить это в жизнь. Пока у меня действует контракт с этим клубом, существует вероятность, что я останусь», — цитирует де Лигта Goal.com со ссылкой на NOS.

Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему защитнику со стороны «Барселоны», «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Ливерпуля».

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