Де Лигт: у меня нет клуба мечты, кроме «Аякса»

Защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт высказался о своём будущем в преддверии летнего межсезонья.
«Многое было написано и сказано, но я ещё не знаю, что произойдёт в будущем. Слухи не сводят меня с ума, я не испытываю никаких проблем с этим. Я пытаюсь понять, как будет лучше для меня, стараюсь принять решение самостоятельно. Мной интересуются несколько клубов, это правда.
У меня нет клуба мечты, кроме «Аякса». Я всегда мечтал играть за «Аякс», и мне удалось воплатить это в жизнь. Пока у меня действует контракт с этим клубом, существует вероятность, что я останусь», — цитирует де Лигта Goal.com со ссылкой на NOS.
Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему защитнику со стороны «Барселоны», «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Ливерпуля».
- 27 мая 2019
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