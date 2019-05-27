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Эмери: не обещал «Арсеналу» титулов, я обещал бороться

Эмери: не обещал «Арсеналу» титулов, я обещал бороться
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что вернул команде жажду борьбы.

«Я не обещал титулов, я обещал бороться. То, что Венгер делал в „Арсенале“, было грандиозно. Ему удалось придать образу команды качество, чтобы сделать игру более плавной и красочной, но постепенно он потерял конкурентоспособный ген. Это то, что должен был привнести я, и то, для чего меня наняли. Экономический потенциал „Манчестер Юнайтед“, „Манчестер Сити“ или „Ливерпуля“ больше, чем у нас, но благодаря истории и структуре „Арсенал“ входит в десятку лучших клубов Европы. Мы снова должны оказаться там», — приводит слова Эмери El Mundo.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. Лондонский клуб сыграет в финале Лиги Европы с «Челси». Встреча состоится 29 мая.

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