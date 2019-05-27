Эмери: как бы Мхитаряну ни гарантировали безопасность в Баку, он её не чувствует

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян решил не ехать на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку из-за того, что не чувствует себя в безопасности.



«Как граждане Армении не чувствуют себя в безопасности в Азербайджане, так и граждане Азербайджана не могут быть спокойны в Армении. Как бы Генриху ни гарантировали безопасность, он её не чувствует. То, что УЕФА принял решение проводить финал Лиги Европы в Баку, забыв про эту деталь, было ошибкой, но на самом деле это проблема не УЕФА, а политики. И здесь речь идёт о национализме. В Стране Басков у нас был сложный политический климат. У меня не было проблем в этом аспекте, так как я владею испанским и баскским языками, но для интеграции необходимо прилагать усилия. Сейчас я интегрируюсь в английское общество как иностранец», — приводит слова Эмери El Mundo.

Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Но кто виноват – УЕФА с сомнительным выбором города-организатора или сам футболист со своими страхами?