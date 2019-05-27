Видео: Зе Луиш танцует в первый день отпуска

Нападающий «Спартака» Зе Луиш проводит первый день отпуска со своей девушкой на дне рождении знакомой. Форвард красно-белых на этом мероприятии продемонстрировал свои танцевальные способности.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что вчера, 26 мая, завершился сезон в Российской Премьер-Лиге. «Спартак» в заключительном туре проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 0:2 и занял пятое место.

Зе Луиш в прошедшем сезоне сыграл 25 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил 10 мячей. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. В стан красно-белых он перешёл летом 2015-го из «Браги». За него московский клуб заплатил € 6,5 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 28-летнему игроку имеет интерес «Фенербахче», а московский клуб запросил у турецкой команды за переход нападающего € 15 млн.