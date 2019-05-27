Слуцкий: Акинфеев — самый гениальный футболист из тех, с кем я работал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о лучшем из футболистов, которых он когда-либо тренировал.



«Игорь Акинфеев — самый гениальный футболист из тех, с кем я работал. Да, я к этому отношения не имею, я просто стоял и любовался. Мне было приятно работать с Головиным и наблюдать за его прогрессом. Сейчас это Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон, недавно был признан игроком месяца в местной лиге, что для „Витесса“ почти невозможно», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.



Слуцкий возглавлял московский ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе в клубом он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В марте 2018 года российский специалист стал главным тренером «Витесса».