«Унион» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах и впервые вышел в Бундеслигу

Берлинский «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0) в ответном стыковом матче за выход в Бундеслигу и завоевал повышение в классе. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт, которому помогали Тобиас Христ и Тимо Герах.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2 на поле «Штутгарта». Таким образом, «Унион» одержал победу по сумме двух встреч за счёт выездных голов.

«Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу. До объединения Германии берлинский клуб выступал в чемпионате ГДР.

В завершившемся сезоне «Унион» финишировал на третьем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, что позволило клубу принять участие в стыковых матчах.