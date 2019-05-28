Альба: «Барселона» избаловала людей

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал последние неудачи каталонского клуба, который вылетел в 1/2 финала Лиги чемпионов и проиграл «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
«Хорошо это или плохо, мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов. А завоёвывать трофеи трудно. Должны больше ценить победу в чемпионате, потому что складывается впечатление, что если ты победил только здесь, то сезон можно считать провальным.
Если не считать эти две игры, то это был мой лучший сезон в карьере. Как и все люди, допускаю ошибки, не должно быть от этого стыдно. Теперь пришло время для восстановления», — цитирует защитника Marca.
В составе «Барселоны» Альба пять раз выиграл чемпионат, четыре раза Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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