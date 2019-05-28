14-летний игрок, снявший шорты перед судьёй-девушкой, отстранён от футбола

Итальянская федерация футбола отстранила от футбольной деятельности 14-летнего игрока «Трепорти», который снял шорты перед судьёй-девушкой. Об этом сообщает Tutto Calcio Catania.

По данным источника, футболист не сможет выходить на поле до окончания расследования. Кроме того, клуб «Трепорти» приговорён к выплате штрафа в размере € 100 за сексистские оскорбления арбитра родителями футболистов.

Напомним, что скандал произошёл во время матча между подростковыми командами «Трепорти» и «Миранезе». В один из моментов 14-летний футболист во время выполнения углового удара снял шорты перед судьёй и крикнул ей: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня». За этот поступок игрок получил красную карточку, что вызвало среди родителей бурное негодование.

В ходе матча около 20 родителей игроков «Трепорти» оскорбляли судью, предлагая ей заняться проституцией вместо футбола.