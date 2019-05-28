Сократис: Эмери — лучший тренер, который был в моей карьере

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос в преддверии финального матча Лиги Европы с «Челси» отметил, что нынешний наставник «канониров» Унаи Эмери является лучшим тренером в его карьере.
«Эмери — лучший тренер, который был у меня на протяжении всей карьеры. Я так думаю, потому что значительно вырос в профессиональном плане под его руководством. Я стал быстрее и проворнее, чем два или три года назад. Стал думать больше и принимать правильные решения, потому что тренерский штаб тщательно всё прорабатывает с нами.
У „Челси“ хорошая команда, мы уважаем соперника. Но мы не боимся его. Нам предстоит одна игра, один финал. Мы хотим играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Азар — хороший футболист, но в составе „Арсенала“ тоже есть хорошие игроки», — приводит слова Сократиса Goal.com.
- 28 мая 2019
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