«Барселона» хочет вернуть Неймара и предлагает включить в сделку Дембеле

«Барселона» хочет вернуть бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
«Барселона» начала переговоры с «ПСЖ» по поводу возвращения Неймара. В сделку может быть включен Усман Дембеле, который в этом случае отправится в Париж», — написал Ромеро в своём «твиттере».
Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 222 млн, и бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти) и отдал семь результативных передач.
Что касается 22-летнего Дембеле, то он перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в Примере, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
- 28 мая 2019
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