Сарри в гневе покинул тренировку «Челси» из-за конфликта между Игуаином и Луисом
Игроки «Челси», бразильский защитник Давид Луис и аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, повздорили на тренировке накануне финального матча Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая. Об этом сообщает BT Sport.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался крайне недоволен поведением обоих футболистов и в ярости покинул тренировку.
В нынешнем сезоне 32-летний Луис принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. На счету 31-летнего Игуаина пять голов в 14 матчах АПЛ.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится в Баку на стадионе «Олимпийский». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Давид Луис: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал
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