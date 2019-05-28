Сарри в гневе покинул тренировку «Челси» из-за конфликта между Игуаином и Луисом

Игроки «Челси», бразильский защитник Давид Луис и аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, повздорили на тренировке накануне финального матча Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая. Об этом сообщает BT Sport.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался крайне недоволен поведением обоих футболистов и в ярости покинул тренировку.

В нынешнем сезоне 32-летний Луис принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. На счету 31-летнего Игуаина пять голов в 14 матчах АПЛ.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится в Баку на стадионе «Олимпийский». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.