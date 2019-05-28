«Реал» и Лемар — разочарования сезона в Примере по версии Marca
Испанское издание Marca выбрало мадридский «Реал» и французского полузащитника «Атлетико» Тома Лемара в качестве главных разочарований завершившегося сезона в Примере.
«Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 68 очков. Отставание «Королевского клуба» от ставшей чемпионом «Барселоны» составило 18 очков, что стало худшим результатом в истории. При этом «Реал» потерпел 12 поражений в 38 матчах, показав худший результат за последние 45 лет.
23-летний Лемар перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 70 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 31 матче Примеры (22 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Перес – о Рамосе: невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл бесплатно
- 29 мая 2019
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:16
- 28 мая 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:28
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:51
-
21:28
-
21:21
-
21:01
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:53
-
19:32
-
19:28
-
19:10
-
19:08
-
18:54
-
18:53
Партнерский контент