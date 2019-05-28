«Реал» и Лемар — разочарования сезона в Примере по версии Marca

Испанское издание Marca выбрало мадридский «Реал» и французского полузащитника «Атлетико» Тома Лемара в качестве главных разочарований завершившегося сезона в Примере.

«Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 68 очков. Отставание «Королевского клуба» от ставшей чемпионом «Барселоны» составило 18 очков, что стало худшим результатом в истории. При этом «Реал» потерпел 12 поражений в 38 матчах, показав худший результат за последние 45 лет.

23-летний Лемар перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 70 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 31 матче Примеры (22 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.