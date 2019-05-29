Рианчо — о работе в «Спартаке»: за шесть матчей у меня появилось немного седины

Испанский специалист Рауль Рианчо вспомнил о работе с московским «Спартаком». Напомним, что испанец исполнял обязанности главного тренера столичного клуба с 22 октября по 12 ноября 2018 года.
«Я был главным тренером в «Спартаке» шесть матчей. Возглавил команду в переходной период после большого конфликта Глушакова с Каррерой. В какой-то момент меня туда бросили и сказали руководить.
И даже несмотря на большое давление, я себя хорошо чувствовал. За эти шесть матчей у меня появилось немного седины. Но я думаю, что мне идёт», – приводит слова Рианчо Tribuna.com.
После ухода из киевского «Динамо» Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году перешёл на работу в «Спартак», где стал ассистентом Карреры.
Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл три матча в РПЛ, но ни разу не смог победить.
- 29 мая 2019
-
05:45
-
05:31
-
05:17
-
04:47
-
04:37
-
04:17
-
03:50
-
03:32
-
02:50
-
02:35
-
02:24
-
02:14
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:16
- 28 мая 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:28
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:51
-
21:28
-
21:21
-
21:01
-
20:51