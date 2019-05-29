Рианчо — о работе в «Спартаке»: за шесть матчей у меня появилось немного седины

Испанский специалист Рауль Рианчо вспомнил о работе с московским «Спартаком». Напомним, что испанец исполнял обязанности главного тренера столичного клуба с 22 октября по 12 ноября 2018 года.

«Я был главным тренером в «Спартаке» шесть матчей. Возглавил команду в переходной период после большого конфликта Глушакова с Каррерой. В какой-то момент меня туда бросили и сказали руководить.

И даже несмотря на большое давление, я себя хорошо чувствовал. За эти шесть матчей у меня появилось немного седины. Но я думаю, что мне идёт», – приводит слова Рианчо Tribuna.com.

После ухода из киевского «Динамо» Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году перешёл на работу в «Спартак», где стал ассистентом Карреры.

Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл три матча в РПЛ, но ни разу не смог победить.