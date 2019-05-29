«Рома» наметила список кандидатов на пост главного тренера

«Рома» определилась со списком кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, приоритетным вариантом являлся Антонио Конте, но он, вероятнее всего, возглавит «Интер». А Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с «Аталантой», которая в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Следующее имя в списке – главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло. Он намерен уйти, если клуб не будет стремиться занять место в верхней половине турнирной таблицы. Также специалист рассматривается на пост наставника «Милана». Накануне уволенный оттуда Дженнаро Гаттузо может возглавить «Рому», но он предпочёл бы продолжить карьеру за границей или сделать перерыв, а не продолжать работу в клубе с высоким давлением.
Последний кандидат – Роберто де Дзерби из «Сассуоло».
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