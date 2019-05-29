Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.



«Конечно, у Квинси есть ДНК «Аякса». Он технически одарён, креативен, умеет забивать и всегда играет смело. Он также очень позитивный парень. Когда Промес появляется на поле, всегда что-то происходит. У Квинси стакан всегда наполовину полон», — цитирует тен Хага Voetbal International.



Промес перешёл в «Севилью» летом прошлого года из московского «Спартака», в котором он провёл четыре года и с которым стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи.

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