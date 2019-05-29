Хёнесс: полностью доволен сезоном «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что он удовлетворён тем, как команда провела минувший сезон.

«Я полностью удовлетворён, полностью! Напряжение постепенно уменьшается. Мы выдали суперконцовку. После Рождества мы отлично провели все матчи, кроме игр с «Ливерпулем».

«Бавария» стремится к победе в каждой игре, каждом турнире. Неправильно говорить, что мы концентрируемся на Лиге чемпионов. Что бы вы сказали, если бы мы выиграли Лигу чемпионов, но при этом заняли восьмое место в Бундеслиге? «Бавария» всегда концентрируется на всех матчах", — приводит слова Хёнесса Bild.

В завершившемся сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии и обладателем национального Кубка. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб дошёл до 1/8 финала, где проиграл «Ливерпулю» (0:0, 1:3).