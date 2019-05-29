«Реал» готов отпустить Рамоса за € 100 млн

Руководство мадридского «Реала» готово расстаться с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес уведомил 33-летнего футболиста, что согласится продать его только в том случае, если поступит предложение в размере € 100 млн.
Напомним, Рамос ранее обратился к функционеру с просьбой позволить ему разорвать контракт и перебраться в китайский клуб на правах свободного агента. Перес в ответ публично заявил, что не может бесплатно отпустить капитана команды, поскольку это стало бы не лучшим прецедентом.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.
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