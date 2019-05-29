«Спартак» претендует на шведского вингера Айеша, в списке клуба остаётся Ванакен

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Эстерсунда» Хосама Айеша.
24-летний футболист обычно выступает на позиции правого вингера. В нынешнем сезоне чемпионата Швеции он провёл 7 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. В его активе 1 матч за шведскую сборную.
Кроме того, «Спартак» продолжает проявлять интерес к хавбеку «Брюгге» Хансу Ванакену. Сейчас это одна из приоритетных трансферных целей московского клуба. 26-летний бельгиец в минувшем сезоне провёл в общей сложности 50 матчей, забив 17 мячей и выполнив 19 голевых передач.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек и хавбек «Генка» Руслан Малиновский не собираются переходить в «Спартак».
- 29 мая 2019
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13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
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