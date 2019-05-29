Клопп угадал футболистов «Ливерпуля» по детским фотографиям

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял участие в шоу, в котором попытался угадать своих подопечных по их детским фотографиям.



Первого футболиста специалист отгадал без проблем – им оказался защитник Трент Александер-Арнольд. Следом немец узнал хавбека Шердана Шакири, отметив, что и болельщики, и сам игрок наверняка думают, что тот не получал достаточного количества практики в минувшем сезоне. Далее Клопп легко угадал защитника Вирджила ван Дейка, посмеявшись над снимком и пошутив, что на фото не сам игрок, а его сестра.



Проблемы у наставника красных возникли лишь с нападающим Дэниелом Старриджем, которого он сначала принял за полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Последним Клопп отгадал хавбека Джеймса Милнера, отметив, что тот носит ту же причёску, что и в детстве.

Видео доступно в «твиттере» Anfield HQ.