Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в Кубке «Матч Премьер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему «железнодорожники» отказались от участия в летнем товарищеском турнире «Кубок «Матч Премьер».



«Отказались от участия в летнем турнире, так как мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков – практически девять человек – задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке», — цитирует Сёмина Sport24.



Ранее стало известно, что в летнем розыгрыше турнира, который пройдёт в Австрии с 26 июня по 7 июля, примут участие «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».



Кубок «Матч Премьер» — товарищеский турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». Первый розыгрыш проходил в Катаре с 21 по 29 января 2019 года, победителем стал московский «Спартак».

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»