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Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в Кубке «Матч Премьер»

Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в Кубке «Матч Премьер»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему «железнодорожники» отказались от участия в летнем товарищеском турнире «Кубок «Матч Премьер».

«Отказались от участия в летнем турнире, так как мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков – практически девять человек – задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке», — цитирует Сёмина Sport24.

Ранее стало известно, что в летнем розыгрыше турнира, который пройдёт в Австрии с 26 июня по 7 июля, примут участие «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Кубок «Матч Премьер» — товарищеский турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». Первый розыгрыш проходил в Катаре с 21 по 29 января 2019 года, победителем стал московский «Спартак».

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»
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