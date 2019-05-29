Блохин: на месте Мхитаряна приехал бы в Баку и играл бы в футбол

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку из соображений безопасности.



«Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличные. Даже в Европе таких городов мало. Всё очень понравилось. Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Всё это уже неважно, ведь УЕФА принял своё решение. Когда финал Лиги чемпионов дали столице Украины, то было похожее — почему финал в Киеве. Не надо обращать на это внимание.



Также не обращайте внимания на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение — глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол», — приводит слова Блохина Azerisport.

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