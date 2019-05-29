Блохин: на месте Мхитаряна приехал бы в Баку и играл бы в футбол

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку из соображений безопасности.
«Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличные. Даже в Европе таких городов мало. Всё очень понравилось. Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Всё это уже неважно, ведь УЕФА принял своё решение. Когда финал Лиги чемпионов дали столице Украины, то было похожее — почему финал в Киеве. Не надо обращать на это внимание.
Также не обращайте внимания на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение — глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол», — приводит слова Блохина Azerisport.
- 29 мая 2019
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:16
-
18:16
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:25
-
15:23
-
15:02
-
14:59