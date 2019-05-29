Фанаты «Арсенала» поют песни о Мхитаряне в Баку
Болельщики «Арсенала», которые прибыли в Баку на финальный матч Лиги Европы с «Челси», поют песни в поддержку полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна. Ранее армянский футболист отказался лететь с «канонирами» на заключительную игру сезона из-за конфликта между своей страной и Азербайджаном по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Видео доступно в «твиттере» Arsenal FC News.
На видео слышно, как болельщики поют: «Арсенал» любит тебя больше, чем тебе кажется. Это для тебя, Мхитарян".
В нынешнем сезоне на клубном уровне Мхитарян принял участие в 39 матчах. На его счету 6 результативных ударов и 7 голевых передач. В «Арсенал» футболист перешёл из «Манчестер Юнайтед» в январе прошлого года за € 34 млн.
В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
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