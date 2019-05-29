Источник: «Барселона» проведёт обновление состава, клуб покинут до 12 игроков

Ближайшим летом «Барселону» ждёт серьёзное обновление состава. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в клубе приняли решение не увольнять главного тренера Эрнесто Вальверде, а сконцентрироваться на омоложении команды. Так, летом наверняка «Камп Ноу» покинут Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг, у которых истекают сроки аренды, а также Томас Вермален и Дуглас Перейра — их контракты рассчитаны до 30 июня текущего года. Кроме того, тренерский штаб «Барселоны» не рассчитывает на Андре Гомеша и Дениса Суареса, находящихся в аренде в «Эвертоне» и «Арсенале» соответственно, и Рафинью Алькантару. Также покинуть клуб вполне могут Яспер Силлессен, Самуэль Юмтити, Иван Ракитич, Малком и Филиппе Коутиньо.
Что касается входящих трансферов, то «Барса» уже достигла соглашения по переходу Френки де Йонга из «Аякса», торгует другого игрока амстердамцев Матейса де Лигта и будет работать над покупкой нападающего.
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