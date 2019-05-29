Азар забил третий мяч в ворота «Арсенала» в финале Лиги Европы

«Челси» забил третий мяч в ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги Европы, который в эти минуты проходит в Баку на стадионе «Олимпийский».

На 65-й минуте Эден Азар реализовал пенальти, назначенный за фол Эйнсли Мэйтленд-Найлса на Оливье Жиру. Бельгиец развёл Петра Чеха и мяч по разным углам, сделав счёт 3:0 в пользу своей команды. Для Азара этот гол стал первым в текущем розыгрыше турнира в восьми играх.

В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).