«Арсенал» — «Челси»: Айуоби сократил отставание в счёте

«Арсеналу» удалось сократить отставание в счёте в финальном матче Лиги Европы с «Челси», который в эти минуты проходит в Баку на стадионе «Олимпийский».

На 69-й минуте Жоржиньо неудачно головой вынес мяч из своей штрафной прямо на Алекса Айуоби, и тот исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Кепы Аррисабалага без шансов для того. Для нигерийца этот гол стал вторым в 11 играх текущего розыгрыша турнира.

В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).