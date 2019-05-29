«Милан» готов предложить Индзаги трёхлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год

«Милан» намерен пригласить главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, сообщает Sport Mediaset.



По информации источника, миланский клуб готов предложить 45-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. Напомним, ранее «Милан» покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо.



При этом отмечается, что Индзаги провёл три встречи с президентом «Лацио» Клаудио Лотито на прошлой неделе, однако не смог договориться ни о расторжении контракта с римским клубом, ни о его продлении или улучшении его условий.



Индзаги возглавляет римский «Лацио» с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Италии в сезоне-2018/19, а также выиграл Суперкубок страны в 2017 году.

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