Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее выступавший в составе «Челси», прокомментировал победу синих в финальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (4:1).
«Даже я сейчас эмоционален. Отличное выступление Эдена Азара с дублем и, вероятно, прощание после семи лет фантастической игры в этом футбольном клубе. Я думаю, что каждому фанату английской Премьер-лиги будет грустно видеть уход Азара. „Челси“ провёл невероятный сезон, и я был его частью. Поэтому я очень горд и рад за футболистов», — приводит слова Фабрегаса BT Sport.
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. После финала нападающий «Челси» Эден Азар сообщил, что прощается с клубом.
Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание
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