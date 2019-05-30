Кутепов: с Каррерой не общаюсь

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером своей команды Массимо Каррерой.

«С Каррерой не общаюсь. В „Инстаграме“ на него не подписан. Я вообще мало на кого в „Инстаграме“ подписан. В основном всех, кого знаю — близких», — сказал Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России. В октябре 2018 года итальянский специалист был отправлен в отставку.

Кутепов попал в структуру «Спартака» в 2012 году. В декабре того же года он дебютировал за первую команду красно-белых. Всего с тех пор за клуб защитник сыграл 78 матчей. На его счету 2 забитых мяча.