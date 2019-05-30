Эмери: матч с «Челси» — это часть процесса, и «Арсенал» ещё только на старте

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат финального матча Лиги Европы с лондонским «Челси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершилась со счётом 4:1 в пользу синих.

«Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас «Челси» сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. «Челси» сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны.

Хочу, чтобы болельщики знали — это часть процесса, и мы ещё только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в Премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперёд.

В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны, также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.