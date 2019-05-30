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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Балотелли дисквалифицирован на четыре матча
Футбол / Франция 0

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли получил дисквалификацию на четыре матча. Дисциплинарная комиссия приняла решение наказать итальянского футболиста за удаление в последнем матче чемпионата Франции против «Монпелье» (1:0), сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.

Кроме того, дисциплинарная комиссия наказала форварда «Лилля» Луиса Араужо дисквалификацией на два матча за удаление в игре с «Ренном» (1:3).

Балотелли в прошедшем сезоне провёл за «Ниццу» и «Марсель» в общей сложности в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним результативным пасом.

«Марсель» по итогам завершившегося сезона занял в турнирной таблице Лиги 1 пятую строчку.

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