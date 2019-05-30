Балотелли дисквалифицирован на четыре матча
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли получил дисквалификацию на четыре матча. Дисциплинарная комиссия приняла решение наказать итальянского футболиста за удаление в последнем матче чемпионата Франции против «Монпелье» (1:0), сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.
Кроме того, дисциплинарная комиссия наказала форварда «Лилля» Луиса Араужо дисквалификацией на два матча за удаление в игре с «Ренном» (1:3).
Балотелли в прошедшем сезоне провёл за «Ниццу» и «Марсель» в общей сложности в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним результативным пасом.
«Марсель» по итогам завершившегося сезона занял в турнирной таблице Лиги 1 пятую строчку.
- 30 мая 2019
-
10:45
-
10:37
-
10:05
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
07:20
-
06:50
-
06:31
-
06:05
-
05:46
-
05:08
-
04:48
-
04:39
-
04:25
-
04:17
-
03:24
-
03:14
-
03:00
-
01:38
-
01:28
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:35
-
00:26
Партнерский контент