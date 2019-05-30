Аспиликуэта: надеюсь, в «Реале» Азар продолжит завоёвывать трофеи

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о возможном переходе нападающего синих Эдена Азара в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.



«Будет очень грустно, если он уйдёт. Он потрясающий человек и игрок. Эден был очень важен для команды, и у нас с ним были близкие дружеские отношения. Ему было нелегко в моменты, когда вокруг было много слухов. Он всегда показывал желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт. Эден был честен до последнего дня.



Что касается возможного перехода в «Реал», для него это большая возможность. В «Челси» он показывал себя невероятным образом, и я надеюсь, что в «Реале» он продолжит завоёвывать трофеи», — цитирует Аспиликуэту Goal.com.

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