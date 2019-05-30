Аспиликуэта: надеюсь, в «Реале» Азар продолжит завоёвывать трофеи
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о возможном переходе нападающего синих Эдена Азара в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
«Будет очень грустно, если он уйдёт. Он потрясающий человек и игрок. Эден был очень важен для команды, и у нас с ним были близкие дружеские отношения. Ему было нелегко в моменты, когда вокруг было много слухов. Он всегда показывал желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт. Эден был честен до последнего дня.
Что касается возможного перехода в «Реал», для него это большая возможность. В «Челси» он показывал себя невероятным образом, и я надеюсь, что в «Реале» он продолжит завоёвывать трофеи», — цитирует Аспиликуэту Goal.com.
Азар красиво прощается с «Челси». Но игру сделал Жиру
Эмери больше не король ЛЕ.
- 30 мая 2019
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:45
-
11:42
-
11:28
-
11:07
-
10:57
-
10:49
-
10:45
-
10:37
-
10:05
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
07:20
-
06:50
-
06:31
-
06:05
-
05:46
-
05:08
-
04:48
-
04:39
-
04:25
-
04:17
-
03:24
Партнерский контент