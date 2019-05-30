Семак: вероятность непродления контракта Анюкова как игрока сейчас очень высока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал по поводу будущего защитника Александра Анюкова в петербургской команде.



«Вероятность непродления контракта как игрока сейчас очень высока. Контракт тренера сейчас обсуждают. Саша большой человек, он участвовал во всех чемпионствах в новейшей истории.



Я сказал ему, что как тренер готов обсуждать любое его новое качество. У нас был предварительный разговор: что может быть приемлемо для него, что для нас. Главное, чтобы он был счастлив. Работы много», – цитирует Семака «Фонтанка».

Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. За 14 лет в составе сине-бело-голубых 36-летний защитник завоевал 13 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона России, два Кубка и четыре Суперкубка страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.