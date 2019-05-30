«Уфа» — «Томь»: команды объявили стартовые составы на матч за место в РПЛ

«Уфа» и «Томь» объявили стартовые составы на первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, который состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнётся в 17:00 мск.



Состав «Уфы»: Александр Беленов, Александр Сухов, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Боян Йокич, Йонуц Неделчяру, Вячеслав Кротов, Иван Пауревич, Веролюб Салатич, Сильвестр Игбун, Андрес Вомбергар.



Состав «Томи»: Олег Смирнов, Исмаил Эдиев, Роман Бугаев, Алексей Шумских, Даниил Пенчиков, Никита Каккоев, Александр Ставпец, Олег Шалаев, Николай Калинский, Исламнур Абдулалов, Алексей Гасилин.



«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.

«Уфа» — «Томь»: онлайн-трансляция первого матча за место в РПЛ начнётся в 17:00